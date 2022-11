Després del cop dur que va suposar l’empat de diumenge passat contra el Girona a la Lliga (1-1), el Reial Madrid va resoldre ahir amb facilitat el seu compromís davant el Celtic de Glasgow després d’imposar-se per 5-1 i així aconseguir els tres punts que necessitava per passar a vuitens de la Lliga de Campions com a primer del Grup F.

Els gols del conjunt blanc els van marcar el croat Luka Modric de penal (min. 6), el brasiler Rodrygo Goes també des dels onze metres (min.30), Marco Asensio (min.51), el brasiler Vinicius Junuior (min.62) i l’uruguaià Fede Valverde (min.71). La diana del Celtic la va marcar el portuguès Jota, exjugador del Valladolid, al minut 83 i de falta directa. Mentre que abans, a la primera part, Courtois va aturar un penal comès per Mendy. El porter va endevinar el xut deJuranovic i va treure una gran mà persalvar els seus. Derrota del Sevilla Per part seva, el Sevilla va perdre ahir en la seva visita al camp del Manchester City (1-3). Tot i avançar-se amb un gol de Rafa Mir, Rico Lewis, Julián Álvarez i Mahrez van capgirar el marcador.