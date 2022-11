Amb el canvi de format de la Copa el 2019 i el retorn al sistema de partit únic al camp de l’equip més petit, el Girona ha viscut les darreres temporades tres experiències contra equips de Tercera. Totes, fins ara, han estat satisfactòries i el conjunt gironí no ha hagut de lamentar cap disgust inesperat que hauria generat un bon corrent de crítiques. Linares (2019-20), Gimnástica Segoviana (2020-21) i Calvo Sotelo Puertollano (2021-22) han cedit consecutivament a la categoria superior del Girona.

Linares va ser la primera i, segurament, l’experiència més complicada del Girona contra un rival de Tercera. A l’estadi de Linarejos, el conjunt que dirigia llavors, Pep Lluís Martí va suar de valent per capgirar el gol inicial de Lara (m.13). Dues dianes de Gual (m.49 i m.73) van permetre el Girona salvar els mobles i avançar ronda. La temporada següent, amb Francisco a la banqueta, els gironins viatjarien a Segovia per enfrontar-se a la Gimnástica. Allà, amb Muric sota pals, els dos primers gols de Bustos amb el Girona van certificar l’accés a segona ronda. Aquell dia, a més a més, va debutar Arnau Martínez. Finalment, el curs passat, els de Míchel van superar amb comoditat el Puertollano Calvo Sotelo per 1-5 amb gols de Samu Saiz, Monjonell, Artero, Dawda i Aleix Garcia.