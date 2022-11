El Girona ha caigut a la pròrroga davant el Gran Canària en un partit que ha tingut a les mans al final del temps reglamentari i després d'un gran treball en l'últim quart, però que s'ha acabat escapant davant un equip insular que ha tingut les idees més clares en el temps extra (69-78).

El matx ha arrancat amb els dos equips molt erràtics i rpecipitats en atac. Balcerowski estrenava el marcador pels canaris però el Girona ràpidament es poava per davant gràcies a Taylor i Garino. Bassas anotava tres tirs lliures, però dues accions positives de Fjellerup i una altra de Sorolla donaven als gironins el màxim avantatge (10-5). El Gran Canària reaccionaria dde la mà d’Inglis i Bassas, però novament apareixia Sorolla per fer marxar als d’Aíto per davant al final del primer quart (12-10).

El Gran Canària va arrancar millor el segon període, que amb un parcial de 0 a 8 aconseguia el màxim avantatge (14-18). Franch responia pels de Fontajau, però el Girona patia davant la millora visitant en el triple. Gasol mantenia a prop el seu equip amb sis punts (23-26), però el Gran Canària responia cada cistella gironina i consolidava un petit avantatge fins al descans, al qual s’arribava amb un triple de Shurna pels insulars i una cistella sobre la botzina de Fjellerup que deixava la diferència en cinc punts (33-38).

A la represa, els insulars van sortir amb la intenció d’encarrilar el triomf i es van escapar d’onze (35-46). El Girona necessitava reaccionar per seguir creient en la victòria, i amb més orgull que idees i bon joc, i gràcies al desencert canari en llançaments triples aparentment còmodes es va posar a 6 punts (40-46). Dos tirs lliures visitants trencaven el petit parcial però un triple de Taylor i un tir lliure de Fjellerup tornaven a apretar el marcador (44-48). El tram final de quart era clau per determinar com s’arribaria al període decisiu, i aquí el Gran Canària va saber aprofitar l’ansietat i els errors gironins per ampliar una mica l’escletxa (44-52).

Els d’Aíto van arrancar l’últim quart disposats a lluitar fins al final per la victòria, i quatre punts de Taylor i una recuperació donaven esperançes, però ara eren els canaris qui robaven una pilota i Salvó refredava l’impuls gironí (48-54). Això no va desesperar els de Fontajau, que a base de defensa i ara sí, amb més clarividència ofensiva, es van posar a només dos punts (52-54). Van arribar a tenir una possesió per avançar-se, però l’atac no va fructificar i en la següent jugada Shurna anotava un triple que era un cop molt dur pel Girona. Però no definitiu, perquè després d’anotar des de la línia de tirs lliures, els àrbitres sancionaven una tècnica a Marc Gasol que encenia els ànims de Fontajau. Taylor i Vilà, i gràcies a un error de Salvó en el tir lliure, aconseguien empatar el partit a 58 punts.

Quedaven uns 3 minuts apassionants i Taylor va tenir a les seves mans avançar els d’Aíto. No va tenir sort, però ara Salvó regalava els dos tirs lliures i en la jugada següent jugada Oriola anotava un triple que feia esclatar Fontajau (61-58). Albicy responia amb una cistella de 2, però Taylor feia el mateix i obligava el Gran Canària a no fallar en l’atac següent. Ara Salvó no va perdonar tirs lliures, i Aíto demanava temps mort per preparar un atac fonamental a 55 segons (63-62). La recepta, Marc Gasol. Però va fallar una acció teòricament fàcil per ell, i Gran Canària podia posar-se per davant amb dos llançaments des de la línia d’Albicy. Sort que els insulars se’n van tornar a deixar un pel camí, i el Girona, amb la pròrroga ja assegurada, va tenir un últim atac per emportar-se el duel. No va poder ser, amb errors de Taylor i Gasol després, que reclamava una falta que els àrbitres no van sancionar.

El temps extra començava amb una cistella d’Oriola, contestada immediatament per Shurna amb un triple plàcid. Ara era el Girona qui es deixava un tir lliure pel camí i, en canvi, el Gran Canària no perdonava a través de Shurna. Fjellerup fallava un triple després i el Gran Canària trobava a Diop per obrir una diferència perillosa de cinc punts que obligava Aíto a emanar temps mort (66-71). Ara no hi va haver reacció, i els insulars pràcticament sentenciaven el matx en les accions següents. Marc Gasol donava una mínima esperança amb un 2+1 a un minut pel final (69-76), però el Gran Canària sabia adormir el partit i, a més, agafava un rebot que deixava els gironins sense temps per buscar la proesa. Benite posava el definitiu 69 a 78 i inflingia als d’Aíto una dura derrota després de remar durant molts minuts sense acabar obtenint el premi.