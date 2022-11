El ja campió del mundial de Formula 1, Max Verstappen, va fer la «pole position» ahir en la darrera cursa de la temporada de Fórmula 1. L’acompanyarà en la primera fila de la graella el seu company d’equip, Sergio Pérez. Des de la segona línia sortirà el monegasc Charles Leclerc i el madrileny Carlos Sainz. Fernando Alonso va fer l’onzè millor temps.

Amb el primer lloc del mundial ja decidit des de fa unes setmanes -Verstappen li treu 130 punts a Leclerc i Pérez, empatats-, ara el gran al·licient se centra en la lluita pel subcampionat entre aquests dos últims pilots. Amb 290 punts ambdós, Leclerc és segon perquè ha guanyat una cursa més que el seu rival i, per tant, en té prou amb quedar per davant que el mexicà avui per acabar en el segon graó del podi.

No obstant, el monegasc comptarà amb el teòric desavantatge que Pérez podria ser ajudat per Verstappen, que ja no s’hi juga res. Precisament, en les últimes hores els dos Red Bull s’han vist immersos en una sèrie d’informacions sobre la seva suposada mala relació i les traves que l’holandès hauria posat a Pérez en l’última cursa per deixar-lo avançar, impedint així que el seu company d’equip obtingués uns punts cabdals en la seva lluita amb Leclerc. De cara a la cursa d’avui, però, Verstappen s’ha comrpmès a ajudar el seu company en cas que sigui necessari.