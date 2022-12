El Barça està enfadat amb la Lliga i les seves cada cop més exigents i «restrictives», com les va qualificar el president Joan Laporta, normes sobre el fair play salarial, que dificulten la reconstrucció del projecte esportiu blaugrana. De les paraules s’ha passat als fets. I el Barça, segons va revelat en un comunicat oficial, no anirà a l’assemblea de la Lliga que se celebrarà a Dubai.

El Madrid, unit al Barça en el seu projecte d’impulsar la SuperLliga europea en contra de l’opinió de Javier Tebas, president de la patronal, tampoc acudirà a aquesta cita extraordinària dels 42 clubs de Primera i Segona Divisió prevista pel 7 de desembre. Es planten i fan boicot tots dos clubs, vinculats amb una estratègia comuna.

El club blaugrana va comunicar el 25 de novembre passat a la Lliga que no assistirà a la cimera de Dubai, convocada «amb caràcter d’urgència», segons va informar el mateix Barça. Una urgència que no comparteix perquè es tractaran «assumptes molt rellevants relatius a la modificació dels Estatuts i el reglament general de la Lliga» que requereixen, segons la directiva de Laporta, «un debat previ més gran i una anàlisi més extensa i participativa». A més, el Barça sosté que «no considera oportú aquest viatge a Dubai per a un acte que podria celebrar-se a la seu de la Lliga», uns arguments que també ha defensat el Reial Madrid.