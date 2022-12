Partit d’urgències a la Garrotxa entre Olot i Hèrcules (16:30 h). L’equip de Jonathan Risueño necessita tallar en sec la mala dinàmica de resultats. El balanç a la lliga des de l’arribada del tècnic valencià a la banqueta han estat negatius, amb dues derrotes contra l’Aragó i l’Alzira que han enfonsat una mica més l’equip en el pou de la classificació.

Les principals novetats per al quadre volcànic són Bigas i Terma, que tornen de sanció, i Cerdà, ja recuperat de la lesió muscular que va patir. Risueño considera que té una plantilla capaç de guanyar a qualsevol equip de la competició: «És un partit més, la categoria és molt igualada i tots els rivals són molt bons. Podem guanyar a qualsevol rival, hem de competir com un partit més».

L’Hèrcules, un històric del futbol espanyol i dissenyat per pujar a 1a RFEF, arriba en hores baixes a l’enfrontament. Els alacantins han sumat un punt dels últims dotze i han caigut fins a les posicions de descens amb tretze punts. A més arriben ferits després d’encaixar una sorprenent golejada al Rico Pérez contra el Lleida per 0-4. Tot i que els objectius eren diferents a l’inici de temporada, les circumstàncies han fet que l’Olot-Hèrcules sigui un partit clau per sortir del descens.