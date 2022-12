Vint-i-nou equips gironins van ser part aquest dissabte de la segona edició de les Trobades Territorials organitzades per la Federació Catalana de Futbol a Vic i a Santa Perpètua de Moguda.

En total, 840 futbolistes de 226 clubs diferents van participar de la gran festa del futbol base català. Unes xifres de rècord. Així, jugadors i jugadores sub12, sub13 i sub14 d’arreu del país van trobar-se per a fer allò que més els hi agrada: jugar a futbol. L’important, dissabte, no era competir (els partits eren de vint minuts, i no hi havia cap mena de fase final), sinó compartir. Igualment, tothom va deixar-s’hi la pell, perquè calia demostrar un bon nivell als seleccionadors catalans. El 2023 hi ha Campionats d’Espanya i aquest esdeveniment també serveix per a fer seguiment dels seleccionables.