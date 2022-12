La FIFA va voler tenir un detall amb l’exfutbolista brasiler, que es troba hospitalitzat des de dimarts passat. Centenars de drons van dibuixar dissabte al cel la samarreta amb el número 10 del tres vegades campió del món, juntament amb un missatge d’ànim: «Get weell soon Pelé» (Pelé, que et milloris aviat). Segons el butlletí de l’hospital de Sao Paulo on Pelé es troba ingressat, l’exjugador de 82 anys, que es troba amb tractaments pal·liatius, ha tingut bona resposta a les cures en la infecció respiratòria.