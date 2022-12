El judoka del Securitas-Girona, Ilia Khabuliani (90 kg), va aconseguir la medalla de bronze en el Campionat d’Espanya celebrat a Madrid. El barceloní d’origen georgià va acabar al tercer esglaó del podi després de sumar quatre victòries i només una derrota davant Gocha Gvachliani.

Per altra banda, el company d’equip de Khabuliani, Javier Cabello (73 kg), no va tenir el mateix èxit i es va haver de conformar amb una cinquena plaça després de no poder aconseguir el bronze.

En el 12è Campionat d’Espanya absolut de Judo disputat a la capital madrilenya, els grans dominadors van ser els judokes madrilenys i valencians.

Ilia Khabuliani va obtenir el mateix resultat en l’European Open absolut celebrat el passat mes de juny, després de superar en el combat decisiu l’estoni Klen Kaljulaid.