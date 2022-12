Luis Enrique recupera el seu pla inicial

La defensa és la demarcació que més maldecaps està provocant a Luis Enrique Martínez, seleccionador espanyol, en aquest Mundial de Qatar 2022. La línia de quatre li va funcionar davant de Costa Rica el dia del debut (7-0), però van arribar els canvis en els altres partits i l’equip se’n va ressentir: contra Alemanya (1-1) i en la derrota amb el Japó (1-2) per tancar la fase de grups.

En realitat, Lucho està donant voltes a aquesta posició des de fa setmanes. Diego Llorente i Iñigo Martínez, dos habituals, es van quedar fora i va entrar en el seu lloc Hugo Guillamón, tot i jugar de pivot al València aquesta temporada.

Finalment, l’entrenador asturià es va quedar amb el detall del partit de la UEFA Nations League davant Portugal a Braga, on Rodri va jugar més endarrerit de la seva posició habitual durant la segona part per atacar millor i buscar el gol de la victòria. La fórmula li va agradar. La va provar durant 18 minuts a Jordània, en l’últim amistós abans del Mundial, quan el jugador del City va entrar per Èric Garcia.

Va ser temps suficient per decantar-se per Rodri per jugar al costat de Laporte a l’eix central en l’estrena mundialista. Azpilicueta i Jordi Alba van ser els laterals davant de Costa Rica i l’equip va estar compensat.

Aquesta mateixa línia apunta davant del Marroc demà en el partit de vuitens de final, sempre i quan el navarrès es recuperi al cent per cent de les molèsties que pateix al soli. En l’últim entrenament es va tornar a exercitar per separat del grup, però tot apunta que estarà a disposició del seleccionador. Una notícia que seria excel·lent per a Luis Enrique ja que el madridista Carvajal va naufragar davant Alemanya, en l’únic canvi en l’onze respecte al debut, i tampoc va estar fi a la segona meitat contra el Japó quan va sortir pel ranquejant Azpilicueta.

On no hi ha dubtes és al costat esquerre. Pau Torres va estar insegur davant els nipons, mentre que el blaugrana Balde va jugar d’inici amb la intenció de donar una mica de descans a Jordi Alba. Laporte i el de l’Hospitalet són fixos davant dels marroquins.

D’aquesta manera, Luis Enrique recuperarà el seu pla inicial per guanyar consistència amb Azpilicueta, Rodri, Laporte i Jordi Alba situats davant de la porteria defensada per Unai Simón. Èric Garcia i Hugo Guillamón seguiran sense participar ni un minut en aquest Mundial d’entrada i la seva oportunitat arribaria, en tot cas, amb el partit en marxa.

L’ambició d’Ez Abde

L’atacant de la selecció del Marroc, Ez Abde, va reivindicar les opcions del seu equip d’eliminar Espanya als vuitens de final. «Podem guanyar qualsevol equip, si ens esforcem i Déu està de la nostra part», va dir el futbolista del Barça, que aquesta temporada està cedit a l’Osasuna. El Marroc, únic representant del món àrab als vuitens, torna a la ronda eliminatòria 36 anys després de la seva última presència a vuitens, el 1986. «Sabem que han passat 36 anys i per això ho hem celebrat aquests dies».