El Club Tennis Girona fa un pas endavant i del 26 de març al 2 d’abril de l’any vinent organitzarà un ATP Challenger 75, ara mateix i per rellevància, el segon torneig masculí de més renom a tot Catalunya, just darrere del Barcelona Open Banc Sabadell - Compte de Godó. Un autèntic «privilegi», com ho reconeix el president de l’entitat, Carles Montañés, qui ho veu alhora com un «repte que afrontem amb il·lusió i responsabilitat». També s’hi afegeix el director d’aquesta competició, Jordi Samper, que es mostra «confiat» davant la possibilitat que «molts jugadors vulguin iniciar la temporada de terra a Girona» tenint en compte que aquest torneig se celebrarà just després de la primera setmana del Màsters 1000 de Miami.

Aquest ATP Challenger 75 obrirà la porta a tots aquells tenistes que estiguin situats entre les posicions 100 i 300, el que permetrà que per la ciutat passin alguns jugadors més coneguts, pujant un esglaó al que s’havia pogut viure en d’altres anys. El club havia organitzat dues edicions del Future, en categories 15K i també 25K, pel que ara el salt qualitatiu és evident. També havia superat la prova de celebrar fins a tres vegades el Campionat de Catalunya absolut i alhora memorial Joan Margets. Exàmens superats amb nota, pel que ara es poden provar experiències d’un nivell superior. Segons el mateix CT Girona, aquest proper torneig estarà obert al públic de la mateixa ciutat i també de tota la província. Poques setmanes abans de la seva celebració serà el moment de donar a conèixer la llista de participants.