El Garatge Plana Girona no va aconseguir allargar les bones sensacions que va deixar l’empat davant el Voltregà (4-4). Ahir, quatre dies després de l’últim partit, el conjunt que dirigeix Ramon Benito va afrontar el segon partit d’aquesta setmana a la pista del Reus, on els gironins no van aconseguir puntuar malgrat intentar la remuntada.

El conjunt local va obrir la llauna i va posar-se per davant al marcador gràcies a un doblet de Marc Julià. Borja Ramon va retallar distàncies, però el Reus va sentenciar amb una diana de Sergi Aragonès en el tram final.