Marianna Tolo és una de les jugadores més destacades de l'Spar Girona, on hi va aterrar a l'estiu com a recanvi de Reisingerova al joc interior. La pivot australiana viu un moment dolç i analitza al Fontaxou d'aquesta setmana la importància de l'apoteòsic triomf de diumenge contra el Perfumerías Avenida a Fontajau (76-72). L'Uni segueix aquesta setmana la marató de partits amb dues sortides, demà a la pista del Mersin turc i diumenge al migdia a Sant Sebastià davant l'Euskotren.

La cara negativa la torna a protagonitzar el Bàsquet Girona, escombrat de la pista pel València (104-69) en una nova decebedora actuació de l'equip d'Aíto García Reneses. El pòdcast que presenten Jordi Roura i Josep Guardiola analitza aquest duel, la crisi de joc i resultats i recupera les declaracions de l'entrenador al final del partit.