El Girona-Casademont Saragossa de diumenge i l’Uni-Perfumerías Avenida del proper dimecres 21 seran els dos últims partits de bàsquet d’elit que es jugaran a Fontajau aquest any. A partir del 22 de desembre el pavelló començarà a viure els preparatius del Circ de Nadal, que una vegada més l’ocuparà durant les festes (hi ha actuacions programades entre el 26 i el 30).

L’espectacle obligarà tant a Uni com a Bàsquet Girona a traslladar-se a Palau. L’equip femení no només s’hi entrenarà, també hi haurà de jugar dos partits, contra el Cadí el divendres 23, i davant del Bembibre el dimarts 27. Els d’Aíto només s’hi exercitaran, perquè el partit de lliga del 30 de desembre és a la pista del Manresa.

L’Spar Girona va emetre ahir un comunicat detallant aquesta situació i explicant que a Palau no podrà reservar als abonats el mateix tipus de localitat que tenen a Fontajau. D’aquesta manera els seients seran de lliure elecció per ordre d’arribada dels seguidors.

D’altra banda l’ACB va fer públics ahir els àrbitres per a la propera jornada. El Girona rebrà el Saragossa en un partit molt important, perquè es tracta d’un rival directe en la lluita per mantenir la categoria. Carlos Cortés, Arnau Padrós i Carlos Merino seran els encarregats de dirigir el duel de diumenge al migdia (12.30h).