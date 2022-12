La final paralitzarà el futbol territorial

Pràcticament tots els partits del futbol regional d’aquest cap de setmana amb representació gironina han estat reprogramats per no coincidir, demà a les quatre de la tarda (16:00), amb la final del Mundial de Qatar entre les seleccions de França i l’Argentina. El dia i l’hora que es disputa la final del Campionat del Món sol coincidir, habitualment, amb bona part dels partits del futbol amateur. La majoria de clubs s’han posat d’acord per avançar els partits el mateix diumenge al matí o avui dissabte. Ha passat amb quasi totes les lligues d’entre Primera i Quarta Catalana masculina i femenines. Menys en alguns. Un dels partits que coincidirà amb la gran final entre els equips de Kylian Mbappé i de Leo Messi és el UE Cadaqués-AE Roses B, del grup 30 de Quarta Catalana. L’enfrontament al camp de Sa Guarda de Cadaqués entre els homes d’Ismael Vila i els de Juan Diego Herrera s’iniciarà a 2/4 de 5 (16.30), mitja hora més tard que hagi començat la final del Mundial. Mentrestant, al grup 16 de Tercera Catalana, el Bellcaire i el Mont-ras ja farà una hora que jugaran perquè el seu partit començarà a 2/4 de 4 (15:30). Al mateix grup, el partit Alt Empordà Peralada-Monells s’ha ajornat directament perquè l’equip de Manel Cabezos no disposava d’un horari alternatiu al camp peraladenc que no fos el de demà a la tarda. També a Tercera Catalana (Grup 18), el duel entre el Santa Pau i Les Preses (17:00) cau demà ben bé a mitja final del Mundial. A la mateixa hora, el Caldes de Malavella s’ha de desplaçar a la Batllòria per jugar el seu partit (17:00) del grup 28 de Quarta Catalana.

Per la seva banda, el duel entre el Recreativo de Marca-Fortià, programat inicialment per demà a les quatre de la tarda a Vilabertran (16:00), estava previst reprogramar-lo a avui o a una altra data d’acord entre els clubs. Així doncs, només vuit equips de la demarcació (i els seus seguidors) es quedaran sense veure la gran final del Mundial entre l’Argentina i França. Un escenari que segur que molts clubs no desitgen és que el matx arribi a la pròrroga o als penals. Si això passa, aleshores seran forces més els clubs que han fixat l’horari dels seus partits a partir de les sis o quarts de set, i que es quedaran sense poder veure els minuts decisius perquè hauran de saltar al terreny de joc. Si és així, caldrà veure si els equips es posen d’acord per acabar de veure el desenllaç de la gran final o bé comencen a jugar amb la pròrroga o els penals en dansa.