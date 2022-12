Ahir el Barça va perdre sorprenentment a la pista del València (84-83), un rival que es presentava al partit amb dubtes. En un duel molt igualat els de Jasikevicius van mostrar-se massa erràtics i van caure condemnats en un final a cara o creu favorable als locals. D’aquesta manera, el conjunt blaugrana va deixar escapar l’oportunitat d’acabar la jornada com a líder en solitari de l’Eurolliga i ara ho és el Fenerbahçe, empatat amb el Barça, Reial Madrid, Baskonia i Mònaco (10 victòries i 5 derrotes).

La inspiració de Laprovittola, que va anotar 28 punts amb 6/11 triples i un 31 de valoració, no va ser suficient per tombar a un València liderat per Rivero amb 16 punts, seguit de Dubljevic amb 14, que va creure-hi més. I això que el Barça va intentar una gran remuntada, neutralitzada, això sí, pels locals. L’equip taronja va trobar el premi a la seva insistència i actitud per dominar durant més minuts als blaugranes, que van quedar-se molt a prop de la pròrroga amb un triple de Kalinic sobre la botzina.