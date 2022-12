El CP Cacereño, equip de 2ªRFEF que va eliminar el Girona en l’anterior ronda de Copa, pretén superar, amb la col·locació de graderies supletòries, la xifra de 20.000 seients en el seu estadi Príncep Felip, gairebé triplicant el seu aforament actual, per a l’enfrontament de setzens de final davant el Reial Madrid, la qual cosa condicionarà el preu de les entrades i la posada a la venda d’aquestes. Per a aquest partit històric a la ciutat de Càceres estan en contacte amb diverses empreses d’instal·lació de graderies, fins i tot no descarten la contractació de diversos proveïdors per triplicar l’aforament de la instal·lació.