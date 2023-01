Per mitjà d'una treballada remuntada Paula Badosa ha aconseguit imposar-se a Harriet Dart (6-7(6), 7-6(5) i 6-1) i ha aconseguit el primer triomf en el duel davant Gran Bretanya per a Espanya, que manté les seves esperances de classificació a la United Cup.

La de Begur ha iniciat la seva posada en marxa en el nou any amb una anhelada i necessària victòria davant una rival amb la qual havia perdut en la seva última trobada oficial del passat curs. S'ha aferrat a la pista Badosa davant Dart, una jugadora sense repercussió en el circuit al llarg de la temporada però que multiplica el seu rendiment quan es tracta de defensar els colors del seu país.

Així va passar el novembre passat, quan va batre a Badosa en la fase de grups de la Copa Billie Jean King i va classificar al conjunt britànic. No obstant això, l'espanyola es va prendre la revenja, va evitar la classificació del seu equip i va mantenir amb vida a Espanya que necessita guanyar les altres dues trobades que resten en la jornada per a arrodonir el seu èxit en aquest primer duel de la competició.

A les mans d'Albert Ramos està igualar la sèrie. Serà el que s'enfronti a Daniel Evans com a substitut de Pablo Carreño, inicialment designat per al compromís que es va donar de baixa a l'inici de la jornada per lesió.

Badosa ha redreçat el panorama del conjunt espanyol que el dissabte es va trobar amb un desavantatge de 2-0 després de les derrotes de Rafael Nadal davant Cameron Norrie i Núria Párrizas davant de Katie Swan.

Ha sortit airosa Paula Badosa del dur duel amb Dart. Ha tingut un mal començament, una bona reacció i escàs encert en els moments clau del primer set. Després d'un 5-2 en contra s'ha situat amb 6-5 i servei. Ha tingut dos punts de set, però Hart ha resistit i ha portat el set al desempat en el qual ha estat millor.

Ha tingut la iniciativa des del principi la gironina. Avantatge de 3-1 que l'anglesa ha equilibrat i un punt de set amb 6-5 del qual Dart també ha sobreviscut. En el 'tie break' Badosa ha encarrilat la situació amb un 5-0 de renda. El permanent coratge de Dart l'ha mantingut sempre en la lluita. Ha desesperat a Paula que encara així ha pogut tancar la màniga i allargar el partit.

La britànica ha acusat el contratemps i l'esforç. Badosa ha guanyat en seguretat i tranquil·litat. Ha sigut superior en el set definitiu que ha guanyat amb autoritat per 6-1 per a tancar el partit després de tres hores sobre la pista.

A continuació, Albert Ramos, que ha ocupat el lloc inicialment fixat per a Pablo Carreño, que va anunciar la seva baixa abans de l'arrencada de la jornada per lesió, s'enfrontarà en un duel clau a Daniel Evans. En el cinquè punt, el dobles mixt està fixat Paula Badosa amb Rafa Nadal davant Harriet Dart i Daniel Evans.