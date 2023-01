Paula Badosa ha començat l’any 2023 amb bon peu, fent la feina a la United Cup i imposant-se a la britànica Harriet Dart, però amb el regust agredolç de ser insuficient per aconseguir el triomf del combinat espanyol davant Anglaterra. La victòria de la de Begur va mantenir viva l’esperança després de les derrotes de Nadal i Parrizas, però Albert Ramos no va assolir la remuntada davant Daniel Evans i va donar a Gran Bretanya el triomf per classificar-se per la següent ronda.

Paula Badosa havia obert un fil d’esperança en assolir el primer triomf per a Espanya davant Gran Bretanya, per mitjà d’una treballada remuntada davant Harriet Dart (6-7(6), 7-6(5) i 6-1). Una rival amb la qual havia perdut en la seva última trobada oficial del passat curs i per la que tenia preparada la revenja. La gironina va tenir un mal començament, una bona reacció i escàs encert en els moments clau del primer set. Després d’un 5-2 en contra es va situar amb 6-5 i servei. Va tenir dos punts de set, però Hart va resistir i va portar el set al desempat, en el qual va estar millor. Badosa va tenir iniciativa des del principi. Avantatge de 3-1 que l’anglesa va equilibrar i un punt de set amb 6-5 del qual Dart també va sobreviure. En el ‘tie break’ Badosa va encarrilar la situació amb un 5-0 de renda. El permanent coratge de Hart la va mantenir sempre en la lluita, desesperant a Paula que, així i tot, va poder tancar la màniga i allargar el partit. La britànica va acusar el contratemps i l’esforç, mentre que Badosa guanyava en seguretat i tranquil·litat. Va ser superior en el set definitiu, guanyant amb autoritat per 6-1 per a tancar el partit després de tres hores sobre la pista. Badosa complia amb la seva part a Sidney, deixant la permanència d’Espanya a la competició pendent d’un fil; després de les victòries de Cameron Norrie davant Rafel Nadal i de Katy Swan sobre Nuria Parrizas, el conjunt espanyol necessitava la victòria de Ramos. No hi havia marge d’error i no va ser possible. El duel entre Espanya i Gran Bretanya es va tancar amb el duel de dobles mixt, ja sense transcendència, i que van disputar David Vega i Jessica Bouzas en comptes de Badosa i Nadal. Ara, Espanya ha de disputar la cruïlla corresponent contra Austràlia, però ja eliminada de la competició i sense opcions de modificar la classificació definitiva del grup.