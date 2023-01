L’Osasuna va complir els pronòstics i es va classificar per als vuitens de final de la Copa del Rei després d’imposar-se per 1-2 al Gimnàstic de Tarragona, de Primera Federació, encara que va patir molt més del que es preveia i es va veure obligat a disputar una pròrroga per poder superar-lo. El Nàstic, entrenat per l’extècnic del Girona Raül Agné i que seguirà sense jugar una eliminatòria de vuitens des del curs 2001-2002, va poder empatar el partit en el tram final del temps reglamentari amb un gol de Pablo Fernández que va igualar el gol inicial de Kike García. Però l’expulsió del mateix Fernández el va deixar amb 10 jugadors en la pròrroga, en la qual l’Osasuna, que també va acabar amb un menys, va fer el segon gol gràcies a un mal rebuig d’Eric Montes, aprofitat per Abde, cedit del Barça i un dels protagonistes de la gran aventura del Marroc en el Mundial. Encara va haver-hi temps perquè l’Osasuna es quedés amb 10 per l’expulsió d’Ibáñez amb vermella directa a causa d’una dura acció, un fet que no va complicar la classificació.