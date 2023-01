Tot té un principi i un final. Aquestes mateixes paraules feia servir Oriol Alsina, actual entrenador del Badalona Futur, per referir-se a la seva llarga i exitosa etapa al capdavant del Llagostera i el Costa Brava. Una etapa que assegura donar per acabada, però amb un molt bon record i una estima especial. «Per mi, tota aquella època és d’una valoració de 10. Totes les vivències, el que vam gaudir, tots els èxits impensables per al poble, la província i fins i tot el futbol català i regional..., però ara soc part d’una nova etapa, amb la mateixa il·lusió de sempre i amb moltes ganes», reconeix el maresmenc.

Oriol Alsina és, des del passat mes d’agost, l’entrenador del Badalona Futur, un equip que va néixer després de l’absorció del Costa Brava, l’antic Llagostera. Un nou equip que, no només va mantenir la categoria, sinó també el director d’orquestra. «A Badalona estic molt més tranquil, només faig d’entrenador, mentre que a Llagostera feia moltes més coses. Tinc molta menys responsabilitat a nivell de club, però la mateixa a nivell esportiu. Hi ha una ciutat molt gran darrere, amb estadi, club... comparat amb Llagostera», explica el maresmenc. I és que la seva arribada a Badalona va venir de la mà d’Óscar Álvarez, segon entrenador i Lucas Viale, director esportiu. Deixant enrere el pas pel futbol gironí, Alsina és ara l’encarregat de dirigir un equip que es troba a mitja taula del grup 3 de Segona RFEF. Després d’un bon inici de temporada, sumant 7 punts en els tres primers partits, i un període una mica desencertat entremig, amb uns resultats que no feien justícia a l’esforç i la feina feta, el Badalona es troba ara immers en una bona dinàmica, encadenant quatre jornades consecutives sense tastar la derrota, amb dues victòries fora de casa, una més a domicili i un empat, a banda del premi d’arribar a la final de la Copa Catalunya, prevista pel 15 de febrer contra l’Andorra. Amb aquest context i amb l’objectiu de continuar mirant cap amunt, Alsina rebrà demà (12.00 h) la visita d’un equip gironí que coneix molt bé, l’Olot. «L’Olot té futbolistes que conec molt bé. Tinc molt bon record de tots. Fins i tot, amb alguns soc amic. Eloi, Xumetra, Aimar, Bigas, Coris... Estic content de veure’ls», exposa Alsina. «A més, és un equip amb futbolistes de molt nivell esportiu, però no ha tingut sort amb els resultats. Els ha passat com a nosaltres en aquell període que no acabàvem de guanyar. La línia entre guanyar i perdre és molt fina», afegeix. I és que l’Olot es troba a hores d’ara a la part baixa de la taula, amb només 11 punts. Amb aquest nou projecte, Alsina es mostra ambiciós: «Sempre que començo un projecte, em marco els objectius més alts possibles. El futbol és per competir. Per nosaltres aquest partit és molt important perquè guanyar ens ajudaria a acostar-nos a les places de play-off», exposa. «A veure si podem donar resultats tan bons com els que vam donar a Llagostera», afegeix.