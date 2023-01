El repte de mantenir l’embranzida

És difícil imaginar-se una manera millor d’encetar el nou any 2023 per al Bàsquet Girona. No només per imposar-se al Joventut de Badalona, retrobar-se amb la victòria i emportar-se el derbi (79-66), sinó per les sensacions i el bon joc que es va poder veure sobre la pista a Fontajau. «Probablement, és el millor partit de la temporada», reconeixia Aíto García Reneses dimarts després del partit. Avui l’equip gironí té la prova de foc davant el Fuenlabrada (18h), ara mateix cuer de la categoria, per corroborar que la victòria no va ser només un cop de sort, sinó una demostració que la feina ben feta està començant a donar fruits. I per fer-ho podrà comptar ja amb la nova peça de l’engranatge, Jeremiah Hill, que ja ha pogut entrar a la convocatòria gironina per avui després de passar la revisió mèdica.

Els gironins han viatjat fins a la Comunitat de Madrid amb l’anhel d’allargar la ratxa i sumar la segona victòria de l’any. L’embranzida després de mostrar la seva millor versió fa només quatre dies davant del Joventut de Badalona, que fins al moment acumulava 6 victòries consecutives, és innegable, però una actuació de mèrit com aquesta esdevé estèril si no hi ha continuïtat. «La defensa i l’activitat és molt important. Les transicions, el rebot en atac... Després ja arribarà l’encert. El primer que hem de tenir és concentració i ganes», sentenciava Aíto García Reneses a la roda de premsa prèvia al partit. I de ganes, avui, no en poden faltar. L’oportunitat és bona si se saben jugar bé les cartes. Els gironins arriben amb un balanç acumulat de 4 victòries i 10 derrotes, 14ns a la classificació, amb bon ritme i amb una nova incorporació, Jeremiah Hill, que com a bon regal de Ses Majestats els Reis d’Orient ha completat amb èxit tots els tràmits mèdics després d’aterrar a Girona per poder entrar avui a la roda i afegir un valor afegit a l’equip, si així ho decideix el tècnic. El Carplus Fuenlabrada, en canvi, arriba amb una dinàmica totalment oposada: després de perdre els últims 7 partits disputats, descansa ara com a cuer de la categoria, amb un balanç de 3 victòries i 11 derrotes. Així i tot, aquesta situació pot acabar jugant a favor dels locals i fer abaixar la guàrdia dels gironins. Cada partit compta i els de José Luís Pichel necessiten una victòria per ressorgir, i no hi ha major incentiu que les ganes i el control de les emocions. Això sí, ho fan amb les baixes de Bassla Bagayoko i Osas Ehigiator, però amb la incorporació del també nouvingut Jordan Caroline, que podria vestir ja de curt avui com a reforç interior. «Crec que serà un partit molt interessant i tens, perquè els dos equips estem a la part baixa de la taula. L’afrontem amb moltes ganes perquè és un d’aquells partits que agrada jugar», assegurava José Luís Pichel abans del partit. «És una lliga complicada i per nosaltres el més important és ser mentalment durs, estar tranquils i confiar en nosaltres mateixos. Crec que estem en el camí correcte i les victòries arribaran», afegia. I del Bàsquet Girona depèn que avui no sigui el dia marcat al calendari dels madrilenys per retrobar-se amb la victòria.