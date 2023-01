El 2023 ha començat de la millor manera possible pel Bàsquet Girona. Després de la gran victòria contra el Joventut a Fontajau, ara la faceta pendent pels d’Aíto era mantenir el bon to a domicili, davant un equip com el Fuenlabrada que arribava amb moltes més urgències que els de Badalona. I, tot i no estar al nivell excels d’aquest dimarts, el Bàsquet Girona va completar un partit prou sòlid i bastant regular per emportar-se una victòria cabdal que l’escapa dels llocs de descens.

El principal artífex de la victòria va ser Quino Colom, que va acabar el matx amb 25 punts i un espectacular 6/8 en triples. L’andorrà va estar ben acompanyat per Fjellerup i Miletic, que van sumar 13 i 12 punts respectivament.

El partit va començar travat i amb atacs espessos a una banda i una altra. Tot i això, els primers avantatges van ser pel Bàsquet Girona, gràcies a l’encert de Colom des de més enllà del 6,75 i de l’eficàcia de Miletic a sota els cèrcols. Per la seva banda, el Fuenlabrada vivia de les cistelles de Hannah (8-12). Però la iniciativa era dels d’Aíto, que continuaven anotant amb comoditat a prop de cistella, ara amb el talent de Fjellerup, i un nou triple de Colom sobre la botzina del primer quart els donava un màxim avantatge de 9 punts (12-21).

El segon quart començava amb una cistella de Senglin però en clau gironina el més destacat van ser els primers punts del nou fitxatge Jeremiah Hill. Semblava que els de Fotajau tenien el partit controlat però els madrilenys començaven a retallar distàncies gràcies al duet format per Senglin i Hannah (22-26). El partit entrava en una fase ara de més anotació i el Fuenlabrada, guiat per la parella d’americans, cada cop es trobava més còmode en atac, però l’encert gironí des del perímetre i l’aportació de Fjellerup i Prkacin era clau per marxar al descans amb un petit avantatge (35-40).

La segona meitat no arrancava bé pels interessos del Bàsquet Girona, superat per una major intensitat del Fuenlabrada. Els d’Aíto van perdre dues pilotes consecutives que els madrilenys van aprofitar per capgirar el marcador (48-46). Quan pitjor estaven les coses pels gironins, apareixia Vila, amb cinc punts consecutius, i després Taylor per tornar a donar aire a l’equip (48-54). El tècnic local intentava fer reaccionar els seus jugadors amb un temps mort, però no servia de res perquè un Colom en estat de gràcia anotava triples de qualsevol forma i permetia al Bàsquet Girona escapar-se de més de 10 punts. El base andorrà va estar acompanyat per un també estel·lar Fjellerup, i al final del tercer quart la victòria semblava a prop (56-68).

Era moment per mantenir la concentració i no donar cap opció, per petita que fos, al rival. I semblava que seria així, perquè la diferència arribava a ser de 16 punts amb un tir lliure de Fjellerup. A més, l’afició local, nerviosa veient que els seus jugadors no reaccionaven, els dedicava una xiulada. Però els madrilenys, impulsats per Caroline i Hannah, i aprofitant una petita desconnexió gironina, es posaven a només 6 punts (69-75). Per sort, els d’Aíto han mantingut la calma, i gràcies novament a Colom, que anotava un triple amb un pèl de sort picant al tauler, posaven pràcticament la sentència (71-82) a dos minuts pel final. El Fuenlabrada ho va seguir intentant però el conjunt gironí en va tenir prou amb no perdre pilotes i deixar que passessin els segons per certificar la segona victòria en dos partits en aquest inici d’any.

Ara el Bàsquet Girona podrà encarar el tram final de primera volta amb més tranquil·litat, ja que al marge del que passi avui en el duel directe entre Manresa i Saragossa acabarà aquesta jornada obrint una escletxa de dos triomfs amb els equips de la zona de descens. Però tot i no ser vitals, els propers partits contra Bilbao i Granada poden encaminar una mica més el camí cap a la permanència en cas de victòria, o bé tornar a deixar l’equip amb poc marge d’error si es perd.