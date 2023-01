El saudita Yazeed Al Rajhi (Toyota) es va recompondre dels problemes de la sisena etapa del Ral·li Dakar i va guanyar la setena, en la qual el líder, el qatarià Nasser Al-Attiyah (Toyota) va començar a administrar el seu avantatge i l’espanyol Carlos Sainz (Audi) es va reenganxar i estava entre els millors quan va haver de parar per a ajudar al suec Mattias Ekstrom. Per part seva, els organitzadors van anul·lar l’especial de la categoria de motos per les «dificultats climatològiques».