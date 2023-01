El Vila-real es va emportar la victòria a La Ceràmica (2-1) en un bon partit de futbol davant el Reial Madrid després d’un intens duel jugat de tu a tu en el qual els locals es van avançar per dues vegades en el marcador sense que l’equip madridista pogués reaccionar. Després d’una primera part sense gols, Yeremi Pino obria el marcador abans de complir-se els dos minuts de joc de la segona part i encara que Karim Benzema empatava de penal en el 60, dos minuts després Gerard Moreno, també des del punt de penal, avançava de nou als locals. Tots dos se’n van anar a l’atac -per la sentència en el cas dels primers i de l’empat dels segons- en una vibrant recta final de partit, però no van aconseguir fer variar el marcador malgrat la cascada d’ocasions en totes dues porteries. Aquest resultat significa una ocasió d’or per al Barça.