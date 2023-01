El Sol Gironès Bisbal ha començat l’any 2023 amb bon peu, imposant-se a l’Azulejos Moncayo (80-58). Un resultat que permet retrobar-se amb la victòria després d’una ajustada derrota a la darrera jornada contra el Mallorca (87-85).

Els primers punts van ser tota una declaració d’intencions, amb una cistella de 3 de Jimenez. Sense badar, els locals van arribar a situar-se amb un avantatge de 10 punts en més d’una ocasió, fins a tancar el primer parcial amb només 5 punts de diferència. Un segon període molt més igualat, va donar pas a un tercer, en el qual dos tirs lliures de Torrent i un triple de Jimenez situaven al Bisbal a +14 just abans d’encetar l’últim quart. El darrer període va estar marcat per una actuació crucial en defensa per part dels gironins, que va deixar als rivals anotar només 8 punts, insuficients per igualar el partit.

La setmana vinent, dissabte, el Bisbal visita el Martorell (18h).