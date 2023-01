A finals de l’estiu, parlant de camí a un dinar amb el popular streamer Ibai Llanos, entre Gerard Piqué i Oriol Querol va sortir el germen d’un projecte que pocs mesos després s’ha fet realitat: la Kings League. Una competició de futbol set -impulsada per l’empresa del ja exfutbolista, Kosmos, de la qual Querol n’és director general en la divisió dedicada a la producció de continguts- que involucra els creadors amb més audiència d’internet. Per exemple, en la seva segona jornada van tenir de mitjana més de 558.000 dispositius connectats a través de plataformes com Twitch o TikTok, sempre de manera gratuïta. Entre altres, és un punt important a l’hora de comparar la seva audiència amb la (inferior) de molts partits de la Primera Divisió, una cosa que aquesta setmana ha portat el president de LaLiga, Javier Tebas, al preguntar-se-li per això, a catalogar el nou format de «circ» .

El «circ» de la Kings League és, de manera molt resumida, una competició en què participen 12 equips capitanejats -els anomenats presidents, ells no hi juguen- pels streamers més populars de Twitch, com el mateix Ibai Llanos (12,3 milions de seguidors), The Grefg (10,5 milions) o el periodista Gerard Romero (té 387.000 followers al seu canal sobre l’actualitat del Barça), també creadors de contingut a TikTok com Adri Contreras (especialitzat en futbol) i exjugadors com el Kun Agüero i Iker Casillas. L’audiència de tots ells és bestial: la setmana passada el pic va ser de 945.000 dispositius. Albert Lloreta, realitzador audiovisual que s’ha submergit en el fenomen de Twitch, apunta que l’arrencada de la competició «havia de ser per força així» d’exitosa. «Estem parlant dels streamers més grans del món i els que tenen més capacitat de muntar saraus del món», explica. Per a Lloreta poden passar dues coses: que l’atracció es mantingui per la introducció d’elements que vagin sacsejant l’arbre; o que «com passa constantment a internet» caigui l’expectativa inicial i quedi com un experiment i ja està. Una cosa impossible de predir.

Almenys aquesta setmana, en una escena fàcilment traslladable a altres cases, un pare mirava el City-Chelsea i el seu fill adolescent un partit de la Kings League amb jugadors anònims.

«La idea surt d’una reflexió sobre l’espectacle futbolístic i sobre com certa generació que va des de la meva cap a baix tenim la sensació que cada vegada ens costa més presenciar 90 minuts de futbol», comenta a El Periòdico, del mateix grup editorial que el Diari de Girona, Oriol Querol (1985), CEO de la Kings League (on els partits duren 40 minuts). I, sobre les paraules de Tebas, afegeix: «No tenim cap intenció d’anar contra ningú, creiem que som compatibles, productes diferents».

Sobre això, el periodista Gerard Romero, que va seguir LaLiga des de RAC1 durant anys i ho va deixar per emprendre la seva aventura digital, dona la visió de qui ha sigut dins dels dos negocis: «LaLiga necessita fer un gir perquè els joves que pugen necessiten al·licients per enganxar-s’hi. I ni de bon tros nosaltres hem vingut a fer ombra a La Liga, som un complement més, una via d’entreteniment diferent per a la gent jove i no tan jove».

La pilota i el comandament

El model va anar agafant forma, tornant-se un «híbrid» entre el futbol i el món dels eSports, competicions de videojocs online que fa anys que arrosseguen masses. «Emetem per Twitch, en costreaming amb els canals de cada equip, amb un sol lloc en el qual es disputen tots els partits de la jornada... I part de la reflexió que fem per modernitzar el futbol també acaba en una reformulació de les normes [hi ha, per exemple, cartes amb avantatges que es poden utilitzar a mig partit]. I això fa que s’assembli més a un videojoc que al futbol tradicional», exposa Querol.

«Fer una Lliga de futbol, un esport mainstream i gegant, però amb elements que l’adaptin a les formes de consum digital em sembla molt intel·ligent. Fer l’experiment d’eliminar tot allò soporífer del futbol i afegir-hi el que és excitant de les competicions digitals de videojocs és un experiment que pot funcionar perfectament», diu Lloreta, que afegeix que «també és una aposta molt ambiciosa i cara de mantenir».

Així, Kosmos ha creat un «ecosistema» en el qual passen coses. En paraules de Querol: «Creem el pati perquè els nens hi surtin i juguin». L’empresa de Piqué assumeix tots els costos en un model de negoci -els organitzadors han declinat informar sobre el seu pressupost- que es basa a aconseguir patrocinis oferint l’immens aparador que és, en el dia d’avui, la Kings League. No hi ha drets televisius, no hi ha ticketing (el públic que acudeix als partits són convidats). «Els streamers venen perquè els hem creat un producte molt potent que s’emet també pels seus canals i que els genera negoci de manera directa i indirecta. No ens plantegem vendre’l a una plataforma perquè mataríem el model original, que és viure de les audiències d’ells», apunta el CEO de la Lliga. A més del senyal de la competició, els 12 presidents -«no hem pactat una quantitat amb ells»- poden generar negoci a través dels seus equips a través de patrocinis.

«Una bona inversió»

La Kings League compta, entre d’altres, amb marques com Spotify, Adidas, Grefusa... I el seu principal patrocinador és Infojobs, la plataforma amb ofertes d’ocupació, que ha fet -apunta la companyia- «una bona inversió» per, per exemple, el naming de la competició i que les samarretes llueixin la seva marca. Com a referència, expliquen des d’Infojobs, «una campanya tradicional de tele amb continuïtat és més costosa».

«Ens ajudarà a rejovenir la marca», respon Nilton Navarro, brand manager de l’empresa, que ja havia treballat amb Ibai Llanos. «Aconseguim impactar totes les generacions, des de l’alfa endavant», diu Navarro, i apunta que, a més de líders juvenils com The Grefg, també participen en el torneig exjugadors convidats pels equips com Javier Saviola o Raúl Tamudo, que connecten amb públics més adults. Diumenge fins i tot va arribar a jugar-hi un presumpte jugador de Primera en actiu emmascarat, anomenat Enigma 69.

Una oportunitat

Tot és professional, menys els futbolistes, la seva gran majoria voluntaris (excepte els escollits a dit pels presidents de club) que es van apuntar a una prova per ser seleccionats i participar en el torneig. Aquests han firmat amb Kosmos un contracte (perceben 100 euros bruts) per jugar els diumenges (els entrenaments són voluntaris). Alguns d’ells, animats per amics com Álex Gutiérrez Guti (a l’Ultimate Móstoles, de DJMariio). «Ho faig per amor al futbol, hi jugaria gratis», diu aquest exjugador de la CE Europa de 28 anys que ara, mestre com és en una escola de Barcelona, s’ha convertit en el professor guai, ja que juga a la Lliga que segueixen molts nanos del centre.

Guti no té previst tornar a jugar-hi, no pensa treure rendiment a la xarxa ja que amb prou feines utilitza les xarxes socials: el seu interès en la Kings League és el de fer esport i prou. En canvi, Roger Carbó (24 anys), jugador de l’equip de The Grefg (Sayans FC) i que havia militat, per exemple, en el filial del Marfil Santa Coloma de futbol sala, creu que és una bona oportunitat per formar-se en un sector que li interessa, el de les xarxes socials. Va deixar el futbol i es va passar al pàdel. «No em plantejo tornar al futbol sala, potser si arriba alguna oferta de futbol...», diu.

Gerard Romero apunta que l’aparador de la Kings League és tan gran que ja hi ha nanos que han rebut ofertes. «Potser pot afectar el futbol regional... Pot ser que hi hagi jugadors que prefereixin venir a jugar la Kings League per la visibilitat que tindran», comenta el periodista a càrrec de Jijantes FC. La Federació Catalana de Futbol, consultada a l’hora de preparar aquest reportatge, explica que no ha rebut fins al moment comentaris o queixes de clubs.

El circ de la Kings League també el fan atractiu els narradors i comentaristes dels partits (tothom va amb micròfon, l’àrbitre porta una càmera al pit...). Albert Bermúdez, periodista que treballa a RAC105 i narra partits a RAC1, i excap de premsa del Llagostera, és un dels dos encarregats d’això després d’un càsting de més de mil persones. Més enllà de la quantitat econòmica que rep per retransmetre tota la jornada de diumenge, s’hi va apuntar per posar un peu en «un món que s’està fent gran».

Clubs al mar

La Kings League es disputa al pavelló ZAL, que gestiona el port de Barcelona, i on fins ara jugaven un parell de clubs modestos de la ciutat. La institució portuària és hosting partner del torneig i, a mitja temporada, va trencar el compromís d’utilitzar les seves instal·lacions esportives amb equips com la CE Terra Negra per acollir la Kings League. «L’acord ens permet accelerar el pla de millores que teníem previst per modernitzar aquestes instal·lacions, que fins ara estaven bàsicament destinades a l’ús del personal del port i que posem a disposició de la ciutadania quan hi ha disponibilitat de l’espai», indiquen des del port. «El nostre compromís [amb els equips externs] és d’ús de les instal·lacions en cas de tenir-ne disponibilitat», diuen. Kosmos es va oferir a la institució portuària a ajudar i buscar casa i costejar la nova pista dels equips. L’Inter Hospitalet ja té instal·lacions. El Terra Negra, asseguren Kosmos i el port, «aquesta setmana tancarà el seu trasllat a un altre recinte». En canvi, des del club mantenen que aquest divendres encara continuava tot obert, sense una destinació clara, i pateixen pel seu futur més enllà d’aquesta temporada, sabent com de complicat i costós és trobar un pavelló adequat sent un club humil.