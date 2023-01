Ahir el Girona va enfonsar una mica més al Sevilla en el descens. Segons Jorge Sampaoli, el conjunt andalús la derrota va ser «injusta perquè hi ha hagut moltes fases en què l’equip ha distribuït la pilota de baix a dalt i ha tingut situacions per guanyar el partit». «Un error puntual ens ha condemnat. És futbol. Si haguéssim aprofitat les ocasions que hem tingut abans del segon gol del Girona, potser hauríem pogut guanyar. L’equip ha estat més a prop de guanyar que de perdre, i tot i així hem perdut. Els jugadors han fet un gran esforç en un camp difícil, és normal que sentin angoixa, dolor... Però no tenim temps per lamentacions. Hem tingut millor sortida», va dir.