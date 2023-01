El Barça CBS s'ha convertit enguany en la bèstia negra de l'Spar Girona. Pretemporada, Lliga Catalana i Lliga Femenina Endesa han estat escenari de sengles derrotes de les gironines per part del conjunt blaugrana. Vists els antecedents, les trobades entre tots dos equips s'han convertit en un derbi interessantíssim, i així ho han demostrat les jugadores tan bon punt han trepitjat el parquet. Les gironines han hagut de suar de valent per imposar-se a un Barça que sembla que li té la mida presa a l'equip de Canut. Afortunadament per al conjunt local, Shay Murphy i Brittney Sykes han aparegut en els darrers deu minuts de partit per segellar la victòria (65-58).

Binta Drammeh ha obert el marcador amb un triple que ha estat un mer miratge. Les jugadores d'Isaac Fernández han sortit a tota vela i transcorreguts tres minuts li han donat la volta al marcador amb un parcial de 10-0 impulsat per Jolene Anderson i Marta Canella (3-10). Bernat Canut s'ha aixecat de la cadira demanant intensitat a les seves jugadores. María Araújo i Marianna Tolo han reaccionat per retallar distàncies i tornar a posar al seu equip en el partit (11-14) i Laura Cornelius ha rubricat la remuntada amb un triple que ha col·locat l'empat en el marcador. Una cistella de Shay Murphy in extremis ha permès a les locals tancar el primer assalt amb avantatge (20-16). Tres minuts de dubtes en atac han obligat a Isaac Fernández a frenar el partit. Rakovic ha despertat al seu equip amb un triple i el partit ha tornat a l'equitat (24-24) amb una altra mandarina de la veterana Anna Cruz. Rakovic, de nou, ha estat precisa per permetre al Barça tornar a agafar la iniciativa (26-30). L'Spar Girona, sense la nord-americana Rebekah Gardner, afligida d'un problema a l'esquena, ha vist com les rivals guanyaven aplom i li donaven la volta al partit arribant al descans amb un +4 en el marcador (31-35). Després de la pausa, el bloqueig anotador ha començat a fer mossa en tots dos equips. Transcorreguts cinc minuts de joc només s'han anotat dues cistelles en joc i semblava que totes dues esquadres havien quedat anestesiades. Fontajau s'ha convertit en una olla pressió i les pèrdues han començat a abundar. Malgrat tot, les locals seguien per darrere en el marcador (35-39). Marianna Tolo ha aparegut en el pal baix per a despertar al seu equip de la letargia i Brittney Sykes ha col·locat l'empat (39-39). Marta Canella ha respost amb un triple que ha silenciat l'estadi i l'australiana ha empatat de nou la trobada (43-43). En l'últim sospir del quart, Shay Murphy ha despertat a la graderia amb un triplàs sobre la botzina (48-45). Shay Murphy, fent veure que els anys no han passat, ha impulsat un parcial de 10-1 desbordant confiança per tots els seus porus. El conjunt local s'ha fet valer i ha col·locat la màxima diferència en el marcador de la mà de Sykes (62-48). Mancant 4 minuts, les locals han mantingut el ritme anotador i han deixat noquejades a les blaugranes que, malgrat intentar la remuntada amb dos triples d'Ainhoa López, han sucumbit a Fontajau.