El Peralada afrontava el partit d’ahir davant el Badalona amb l’objectiu de retrobar-se amb la victòria abans d’encarar un duel clau contra el Sant Andreu, però res més lluny de la realitat, es va tornar a encallar amb un rival de la zona baixa. Ja va passar amb el Sants i l’entrebanc va repetir-se amb un Badalona que va mostrar-se molt sòlid al Municipal.

Els xampanyers volien els tres punts i al minut cinc ja van fer tota una declaració d’intencions, obligant Froi a evitar el primer dels locals. Els escapulats, però, resistien, i van anar de menys a més, reaccionant a l’ensurt inicial. Ja a les acaballes de la primera meitat, de fet, Aroca va haver de lluir-se aturant una rematada de Khalid dins l’àrea petita. L’alarma, ara, havia sonat a la porteria dels locals.

En la represa, però, el Peralada va aconseguir obrir la llauna. S’havien jugat 57 minuts quan Baró va posar el seu equip per davant. Un sospir. Cinc minuts més tard, un Badalona sense complexos igualava el marcador mitjançant Suzuki. Encara quedava partit i tant els uns com els altres van tenir oportunitats per a endur-se la victòria en un duel d’allò més disputat. El Badalona ho va provar amb Khalid i el Peralada, més ofensiu els minuts finals, de totes les maneres, però aquella sort que a vegades cal per fer un gol no arribava.

Tot i sumar dos punts dels darrers nou, els Miquel Àngel Muñoz es mantenen en zona de play-off, marcant-ne el límit amb un punt més que el Castelldefels. Caldrà suar-ho.