Les jugadores de l'Spar Girona han resolt avui un duel complicat davant el Kangoeroes Mechelen en el que ha sigut el penúltim partit de fase regular d'Eurolliga a Fontajau. En plena pugna per mantenir vives les opcions de passar a quarts de final i amb baixes sensibles, les gironines han donat un cop de puny sobre la taula i han assegurat un duel que han començat perdent. El pas endavant de Brittney Sykes (24 punts) en l'apartat anotador i de María Araújo en el capítol rebotejador (15 rebots) han estat providencials per segellar la victòria.

Les locals han sortit a pista una mica fredes i amb dues baixes sensibles —cal recordar que Laura Cornelius ha estat traspassada fa poc més de 24 hores al Çukurova turc i Rebekah Gardner continua lesionada de l'esquena— que han minvat la seva capacitat ofensiva. El partit ha començat a ralentí i a això s'ha sumat al fet que els triples de Lisa Berkani i Heleen Nawelaers han col·locat per davant a l'equip d'Aravid Diels (7-12). Davant tal panorama, Marianna Tolo s'ha fet valer en el pal baix i Irati Etxarri ha aparegut providencial en defensa per robar una pilota i empatar el duel. Així i tot, la màxima amenaça del conjunt belga, Morgan Bertsch, ha fet mossa en la defensa local.

Les catalanes han continuat una mica desordenades, però s'han mantingut dins el partit gràcies a les transicions ràpides. Un parcial de 5-0 amb segell nord-americà ha permès a les locals recuperar la iniciativa. En el pal baix hi havia una lluita aferrissada entre Marianna Tolo i Ziomara Morrison. Davant aquesta escena, Sykes ha tret la seva faceta més protagonista per ser la figura anotadora i l'Spar ha pogut marxar al descans amb un mínim avantatge (39-37).

Marianna Tolo ha minvat les opcions ofensives del Kangoeroes traient-li la quarta personal a Lisa Berkani tan bon punt ha arrancat el tercer quart. L'Spar Girona ha començat a circular la pilota amb més fluïdesa gràcies a la mobilitat de Sykes i tot i així, cada pilota es convertia en una lluita que impedia a les locals desempallegar-se de les rivals. La intensitat defensiva ha començat a fer efecte i, a poc a poc, les jugadores de Bernat Canut han tret un rèdit positiu de vuit punts (56-48).

Un parcial de 6-0 ha col·locat la màxima diferència (62-49) i l'Uni ha allunyat el perill. Lisa Berkani ha aparegut per retallar distàncies i Brittney Sykes ha respost desbordant confiança amb un tir en suspensió. A set minuts per a la conclusió, l'Spar Girona tenia el partit on volia. La tensió del públic de Fontajau s'ha transformat en càntics i Laia Flores els hi ha donat corda amb un triple que, de pas, ha silenciat a les rivals i ha col·locat el +16 en el marcador. A quatre minuts del final la diferència ha sigut inassumible per a les belgues.