Resiliència activada. La baixa de Rebekah Gardner, lesionada encara de l’espatlla, i de Laura Cornelius, que aquesta setmana va ser traspassada al Mersin turc, col·locava ahir a l’Spar Girona en una situació complexa. Les locals, però, van sobreposar-se als factors desfavorables per segellar la sisena victòria a l’Eurolliga davant el cuer, el Kangoeroes Mechelen, mostrant la seva versió més resilient. Un triomf providencial per mantenir vives les opcions de quedar entre els quatre millors equips del Grup B i prolongar el camí europeu. La missió no era senzilla i les rivals, a més, ja sabien quina era la sensació de guanyar a les gironines després de derrotar-les en el partit d’anada. No comptaven, però, amb el pas endavant de Brittney Sykes que va fer la seva millor actuació (24 punts, 5 assistències i 8 rebots) d’ençà que ha tornat a vestir la samarreta de l’Spar Girona.

No tot van ser flors i violes. De fet, l’inici del partit va ser fred i les belgues van agafar ràpidament la iniciativa gràcies a una excel·lent Morgan Bertsch (17 punts) que va fer la meitat dels punts del seu equip al primer quart (21-26). Les locals, en molts moments desordenades, van capgirar la situació gràcies a la intensitat defensiva d’Irati Etxarri i a l’aparició de Brittney Sykes en la seva faceta més protagonista. La nord-americana va sustentar la responsabilitat anotadora de l’equip que, d’altra banda, vivia una batalla dura a sota el cèrcol en el duel particular entre Tolo i Morrison. D’aquesta manera, l’Uni va retallar distàncies i va marxar al descans amb un lleuger avantatge (39-37). Marianna Tolo va minvar les opcions ofensives del Kangoeroes traient-li la quarta personal a Lisa Berkani tan bon punt va arrancar el tercer quart. L’Spar Girona va tornar de la pausa amb una millor circulació de pilota gràcies, en part, a la mobilitat de Sykes. La intensitat defensiva va començar a fer efecte i, a poc a poc, les jugadores de Bernat Canut van treure un rèdit positiu de vuit punts (56-48). L’Uni havia allunyat el perill. A set minuts per a la conclusió, l’Spar Girona tenia el partit on volia. La tensió del públic de Fontajau es va transformar en càntics i Laia Flores els hi va donar corda amb un triple que va col·locar el +16 en el marcador i va sentenciar definitivament el partit. El triomf esdevé la sisena victòria en competició europea i permet a l’equip agafar aire a les portes d’encarar una gira amb quatre partits fora de casa: Lointek Gernika, Sopron Basket, Kutxabank Araski i DVTK. Tot i la incògnita de saber quan tornarà Gardner, queda demostrat que la resiliència de l’equip, per ara, està mode on.