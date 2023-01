El calendari de l’Spar Girona no s’atura. Després d’un partit intens en l’Eurolliga, superat amb un dolç, però treballat triomf, contra el Kangoeroes, toca reprendre una Lliga en què comparteix colideratge amb el València Basket. El rival és el Gernika (dissabte a les 18.15 h), precisament amb qui s’enfrontarà en els quarts de final de la Copa de la Reina que es disputarà a finals de març a Saragossa. «Nosaltres som un equip que està jugant cada tres dies un partit», reflexiona Bernat Canut, que continua: «per a la Copa encara falten uns mesos, per tant, només ens centrem en aquest duel de Lliga. La pista del Gernika és complicada i el rival és dur».

El tècnic de les gironines no deixa entreveure cap relaxació. «Disposen d’un roster equilibrat, amb jugadores de molta experiència i qualitat. Ens posaran les coses molt complicades». Canut va demostrar tenir ben estudiat el contrari. «Estan molt ben liderades per un tros de base, com és la Sandra Ygueravide i també compten amb el minutatge de Rosó Buch (excapitana de l’Uni Girona) i Ariztimuño, que aporten frescor, velocitat, intensitat defensiva i verticalitat amb pilota». Això no és tot. «Tenen jugadores capacitades per fer punts exteriors, com la mateixa Rosó, Williams o Spreafico, una italiana que té molt bona mà. Darrerament, han tingut a Wotja lesionada i han fet servir Spreafico de quatre juntament amb Cvitkovic, amb molt bon tir exterior i que combina la posició de cinc amb da Silva, una batalladora sota els taulells, rebotejadora i eficaç des de mitjana distància». La reflexió de Canut no deixa lloc als dubtes: «Crec que he dit moltes de les característiques que qualsevol equip voldria tenir a la seva plantilla. L’Anna Montañana, la seva entrenadora, el dirigeix d’allò més bé i serà un duel bonic de veure».

Per tercer partit consecutiu, Rebekah Gardner no podrà estar a disposició de l’Uni Girona. «Ni viatja ni jugarà», va expressar Canut, el qual no va donar més detalls de l’absència de l’MVP de la darrera Lliga Femenina. Conscients del que vindrà (dimecres hi ha partit a la pista del Sopron, dissabte vinent a la de l’Araski i el dimarts 31 a la del DVTK), val més que es recuperi plenament i que, quan torni, ho faci en òptimes condicions. La Lliga avança, l’interrogant per la presència en els quarts de la màxima competició europea es resoldrà en les pròximes setmanes i a l’horitzó, queda la Copa de la Reina. Contra el mateix Lointek Gernika al qual visita per mantenir-se positiu.