L'Olot continua sense conèixer la victòria des que Jonthan Risueño va agafar el relleu de Mandiola a la banqueta. El tècnic valencià ha sumat el cinquè empat en vuit partits davant l'Espanyol B (1-1). Sumar d'un en un no estan permetent als volcànics sortir del pou de la classificació de 2a RFEF. Davant el filial blanc-i-blau el conjunt garrotxí s'ha avançat ben d'hora al marcador. Xumetra ha estat el més murri per aprofitar una passada en llarg del porter Arnau Fàbrega i marcar el primer gol del partit en el minut set. Els homes de Risueño han quallat un partit molt seriós en defensa, però no han pogut evitar la diana de la igualada de Becerra de cap a la segona part. L'Olot ha jugat l'últim quart d'hora de partit amb un home menys per l'expulsió de Mangada per doble targeta groga. Tot i tenir dues ocasions, de Forgas i Busquets, el marcador ja no s'ha mogut. Un punt valuós davant un rival que està ara mateix al play-off, però que no soluciona els problemes a la classificació.