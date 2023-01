«L'Udinese Calcio comunica que, després dels reiterats episodis d'inestabilitat al genoll dret, patits per Deulofeu, davant l'absència de traumes de distorsió, ha decidit, de comú acord amb el jugador, demanar assessorament especialitzat per avaluar el procediment de recuperació». Amb aquest escrit a les xarxes socials, el conjunt italià expressava el nou maldecap del davanter de Riudarenes, també al genoll dret, al qual es va trencar el lligament creuat anterior el novembre de 2020.

Udinese Calcio comunica che, in seguito a ripetuti episodi di instabilità al ginocchio destro, avvertiti da #Deulofeu, in assenza di traumi distorsivi, ha deciso, di comune accordo con il giocatore, di ricorrere ad una consulenza specialistica per valutare l'iter di recupero. pic.twitter.com/hiYg6Wkihm — Udinese Calcio (@Udinese_1896) 25 de enero de 2023

El passat mes de novembre, Deulofeu ja va donar un ensurt contra el Nàpols, abandonant el terreny de joc entre llàgrimes. Aquell dia, però, no va passar res més. «Vaig pensar en el pitjor, imagineu l'ensurt i la por que vaig passar. Per sort tot es va acabar allà: l'esquinç va colpejar part del genoll, però no és gens greu», comunicava el mateix futbolista, que no aixeca el cap, hores després. Les sensacions del club, ara mateix, no són gens positives.