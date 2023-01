Els Girona-Barça de futbol i bàsquet mobilitzaran uns 300 efectius de seguretat

Girona es prepara per acollir dissabte dos esperadíssims partits contra el Barça. A 1/4 de 5 de la tarda, a Montilivi, es jugarà el de futbol; i una mica més tard, a 3/4 de 9 del vespre, hi haurà una segona ració amb el bàsquet ACB a Fontajau. La coincidència d’aquests dos derbis, que tenen garantit el ple als dos escenaris, no comportarà cap problema de seguretat. Aquesta setmana tots els agents implicats en aquest tema (Mossos d’Esquadra, Policia Municipal, clubs i personal de seguretat privada) han fet les habituals reunions per preparar els pertinents dispositius. Hi haurà mobilitzats prop de 300 efectius, entre tots els cossos i guardes, uns 250 a l’estadi i mig centenar més en el duel de la Lliga ACB que es jugarà a Fontajau.

Els Mossos, per exemple, destinaran a Montilivi 10 equips d’ordre públic entre BRIMO i ARRO. El sotsinspector Sotscap de l’ARRO Girona Iñaki Mariscal serà el màxim comandament del dispositiu però també hi seran els comandaments Brimo i 2 caps UCO (Sotsinspector Pere Brugada, com a coordinador de seguretat dels partits del Girona a Primera divisió més el sergent Miquel Muñoz, segon coordinador). El partit no ha estat declarat d’alt risc però mobilitzarà molta gent (les localitats es van esgotar en vuit hores) i l’estadi pot fregar el ple amb 14.000 persones. La policia autonòmica, dissabte al vespre, destinarà 4 equips més pel Girona-Barça de bàsquet: dos específicament per l’arribada de jugadors, per la recepció a Fontajau, més els dos equips que ja fan el servei habitual els dies de partit. Amb l’ascens a l’ACB tots els partits del Bàsquet Girona han de tenir un coordinador de seguretat, càrrec que exerceix el sergent Sergi Manero. Fontajau també estarà desbordat amb prop de 5.200 espectadors (si els abonats no fallen, perquè les entrades estan exhaurides).

Manero explica que el desplegament de seguretat està definit i que no variarà massa d’un partit habitual «amb la diferència que dissabte hi haurà més vips, per exemple». S’ha decidit canviar l’ubicació de l’aparcament dels àrbitres «perquè preveiem que quan arribi el Barça i se’n vagi del pavelló hi haurà molta gent que voldrà fer-se fotos o aconseguir autògrafs a la zona de baix, on hi haurà el seu autobús». Sergi Manero assegura que «en el bàsquet no hi ha problemes, és un ambient molt familiar, i les grades d’animació del Girona són exemplars». Tampoc s’espera la presència d’aficionats barcelonistes, per la falta d’entrades a la venda. El Barça viatjarà el mateix dia de partit i s’allotjarà en un hotel de la ciutat fins l'hora del duel. El coordinador de seguretat rep en cada partit a casa el pla de viatge dels rivals per tal d’integrar-lo en el dispositiu de seguretat. Sergi Manero també confirma que la coincidència de dos esdeveniments esportius de primer ordre com els dos Girona-Barça no representarà cap problema i que es pot garantir la seguretat a tot arreu. Habitualment les portes de Fontajau s’obren una hora abans del partit, en aquest cas, dissabte serà amb 90 minuts d’anterioritat (19.15), per facilitar l’accés a la grada als aficionats.

Les entrades posades a la venda a l’inici de temporada estan exhaurides. Tot i això, durant la setmana encara existeix l’opció d’alliberament de seients per part dels abonats, que poden fer aquest tràmit des de l’App del club i tenen temps fins a l’inici del partit. Aquesta temporada el Bàsquet Girona ha superat els 5.000 espectadors quatre cops (Madrid, UCAM Múrcia, Joventut i Bilbao). A Montilivi la millor entrada de la temporada va ser contra la Reial Societat, amb 12.217 seguidors a la grada.