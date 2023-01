Jonathan Risueño tampoc ha estat la solució als problemes de l'Olot. El conjunt garrotxí hi va confiar per rellevar Manix Mandiola, però a l'hora de la veritat, els resultats no només no han arribat sinó que s'han empitjorat. Tant és així que el club ha decidit aquest migdia destituir Risueño, que no ha aconseguit cap victòria des que es va fer càrrec de l'equip. El tècnic valencià ha sumat cinc empats i tres derrotes en vuit jornades (5 punts de 24 possibles) a més a més de viure l'eliminació de la Copa del Rei contra el Llevant. Mandiola, per la seva banda, va sumar-ne 8 punts de 30 possibles.

Amb l'adéu de Risueño, l'Olot mirarà a casa per trobar un entrenador pel que resta de temporada i mirar d'assolir una permanència que cada jornada que passa sembla més complicada. L'equip és ara penúltim a 7punts de la promoció de permanència i 8de la salvació.