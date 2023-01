«Volem consolidar-nos com una referència a escala mundial»

Quarts de dotze del migdia. A la seu de Megamo, a Vilablareix, el bon ambient es palpa. Un copet a l’espatlla per aquí, un somriure per allà, abraçades vestides de salutació. «Volem ser un equip que inspiri», asseguren des del Buff-Megamo Team. «I consolidar-nos com una referència a escala mundial». No es pot negar que els objectius són grans.

Però també ho és l’esperit de totes les persones que integren un equip que no només aspira a guanyar, sinó que també desitja deixar empremta. Entre copes i canapès destacaven el boom ciclista que ha experimentat la ciutat. «Girona s’està convertint en un espai per al ciclisme». Dins dels set bikers que conformen la plantilla, de fet, trobem Txell Figueras, nascuda a Flaçà. «Les ganes ho són tot, a la vida. I jo penso buidar-me», expressa. El curs passat, el de la seva estrena a l’equip, Figueras va guanyar l’Andorra MTB Classic-Pyrenees i va acabar segona en el Campionat Espanyol de XCM com a la Catalunya Bike Race. Pot presumir-ne.

Caminem per la fàbrica, on els treballadors continuen el seu torn. No es deixa res a l’atzar, perquè cada detall compta. És part del seu ADN. S’estimen el projecte. «És fantàstic descobrir que aquest equip està format per un grup de persones tan meravelloses. El bon ambient i la cohesió grupal que tenen fa que sigui molt fàcil treballar amb ells i aquest factor es veu reflectit en els grans resultats que hem tingut, els quals no poden obtenir-se sense una bona feina de tot l’equip», opina Patxi Plazaola, responsable de producte i enginyeria de Megamo.

Repartits pel món

Aquest curs, l’equip ha fet un pas més en la seva internacionalització. Són una família encara que hagin nascut en llocs diferents: Enrique Morcillo és un eivissenc que fa set temporades que és a l’estructura. «Un vol ser on són els millors, per això sóc aquí. En aquest temps mai ens hem estancat, sempre hem crescut. Per què haig de canviar una cosa que va bé?», es pregunta. Té tota la raó.

El neerlandès Hans Becking, el portuguès José Dias, el francès Hugo Drechou, l’estonià Peeter Pruus i la suïssa Janina Wüst, un estímul per a Figueras i que va fer una picada d’ullet al català gràcies al seu «bon dia», completen una plantilla molt competitiva que ha posat el punt de mira en els mundials, els europeus i les millors proves per etapes de XCM, modalitat en la qual es recorren llargues distàncies tant en proves d’un dia com per etapes.

«Adaptar-se als canvis costa», reflexiona la biker gironina, que continua: «Em sentia una mica estancada abans de fitxar, però jo volia continuar damunt la bicicleta perquè el ciclisme és la meva passió, em fa feliç». Figueras, que ha canviat d’entrenador i comptarà amb la presència de Wüst, segona als Campionats Europeus 2022 i tercera a la Mediterranean Epic, disposa de tots els ingredients per fer una gran temporada. «Sí, però com dic jo, sense pressió. És irònic, perquè sempre s’espera molt i desitjo que sigui millor del qual vaig aportar l’any passat. I gaudir, esclar. Gaudir de l’oportunitat que tinc al davant». L’ambició no té límits.

Estamos encantados de poder presentaros a Janina Wüst la nueva incorporación para esta temporada.💥



La rider suiza fue sub-campeona d’Europa de XCM el 2022 y se une al proyecto para aportar competitividad en las carreras por etapas y de un día a nivel internacional.🚀 pic.twitter.com/t7OGglyiIy — BUFF-Megamo Team (@BuffMegamoTeam) 16 de enero de 2023

Potenciar la imatge

L’impacte del Buff-Megamo Team és elevadament positiu. «Estem molt contents de la imatge que donen allà on competeixen, i orgullosos que es vinculi la nostra marca a aquesta bona imatge, ajudant-nos a créixer internacionalment», afegeix Plazaola. «Hem pogut mantenir gairebé tota la plantilla i formar una gran estructura de patrocinadors de primera línia que ens permeten afrontar aquesta temporada amb les màximes garanties», defensa Gil Vilar, Brand Partnership Manager de Buff.

A més de convertir-se en referents del XCM, un dels reptes serà arribar amb una bona preparació a la Cape Epic 2023, la mítica prova de MTB que se celebra al març a Sud-àfrica. «Enguany tenim quatre objectius principals: fer podi i guanyar etapes a la Cape Epic, la nostra carrera talismà, intentar treure medalles femenines i masculines a l’europeu i al mundial, aconseguir ser el millor equip en el rànquing UCI a final d’any i consolidar-nos com l’equip més potent a escala mundial en la modalitat XCM», admet Pau Zamora, Team Manager del Buff-Megamo. «Som ambiciosos», conclou Vilar. Inconformistes, no deixen indiferents.