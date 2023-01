Al Barça li ha costat aquesta tarda a Montilivi, però finalment s'ha sortit amb la seva per ser més líder gràcies a un gol solitari de Pedri (0-1). Després del partit, Xavi Hernández ha explicat que "no ens esperàvem que el Girona canviés el seu estil i estic satisfet per la victòria en un camp difícil però també hem de fer autocrítica".

"Encara no ens atrevim del tot. Fem la passada correcta, però no la definitiva. El Barça ha de centrar, no passa res. Ja sé que sempre parlem de l'ADN. El domini el teníem, ens l'ha donat el Girona que sorprenentment ha canviat el seu estil de joc. No ens l'esperàvem. Havíem de sortir del guió i generar més. La primera mitja hora de la segona part és el que volem. El gol i la victòria ve per la pressió alta, també és important", ha dit. El tècnic blaugrana ha comentat el contratemps amb la lesió de Dembélé a la primera part: "Més en un partit com aquest. Volíem obrir el camp amb extrems i perdem el jugador més diferencial en el u contra u. Capgira els plans, però Jordi Alba ha estat molt bé. Ens sentim molt còmodes amb quatre migcampistes a dalt i els laterals han d'ajudar". Sobre Pedri, el golejador, ha fet la següent valoració: "Per nosaltres és diferencial en el joc. Si a tot Això, Pedri li suma assistències i gol estem parlant d'un dels millors jugadors del món amb 20 anys". Després d'aquest triomf, el Barça reforça el lideratge. "Estem contents. Hem de valorar d'on veníem l'any passat. Hem fet un canvi molt gran en moltes coses. Estic content i satisfet per on som. Estem en el camí", ha assegurat.