El Futbol Club Bellcaire es va refundar ara fa una dècada animat pels èxits d’un dels fills més il·lustres del poble, Tito Vilanova, a la banqueta del FC Barcelona. Aquell estiu, Vilanova va passar a ser el primer entrenador blaugrana i al seu municipi, que no hi havia futbol, van reactivar el club. Feia 13 anys que Bellcaire d’Empordà no tenia futbol -van aturar l’activitat el 1999, a Tercera Regional- i el 2012 un grup de gent del poble el va refundar.

Deu anys després, l’equip viu «la millor classificació de la història», afirma Jordi Antúnez Tonet, secretari. Ni l’actual club ni l’anterior han estat mai més amunt de Segona Regional, actual Tercera Catalana. L’antic Bellcaire havia nascut a la dècada dels quaranta i ara, com a líder del grup 16 de Tercera Catalana, somia amb l’ascens a Segona. I no és un capdavanter qualsevol. El Bellcaire és l'únic equip dels 152 gironins d'entre Primera Divisió i Quarta Catalana que es manté imbatut. El conjunt que entrena Pitu Batlle desconeix la derrota després de 17 partits i de cinc mesos de competició, una condició que li permet liderar la categoria en solitari. «Haver estat tota la primera volta sense perdre és una animalada, no hi comptàvem al principi de temporada», diu el tècnic escalenc. Duel directe amb el Palafrugell El Bellcaire jugava a Quarta Catalana fa tres anys i ara mira de reüll la Segona. L’objectiu dels baixempordanesos és clar, tot i que ho hauran de suar de valent perquè a priori només puja el campió. Els bellcairencs acumulen 13 victòries i quatre empats. Ara bé, tot i no saber què és perdre, a només un punt per sota li trepitja els talons el FC Palafrugell, el rival amb qui precisament es veurà les cares aquest dissabte al Josep Pla i Arbonés (16.15 h) en un duel que es preveu trepidant:«Serà un partit complicat i som conscients que pot ser que s’acabi la ratxa», afegeix l’exentrenador del Banyoles, Palamós, l’Escala, Sant Pere Pescador, Ripoll, Verges i Gironès-Sàbat, entre altres. Josue, Genís i Molinas Hi destaca alguna figura, al Bellcaire? «El bloc, en general». L’equip té jugadors amb experiència a la categoria i a Segona. Amb números a la mà, el màxim realitzador és Josue Lagos, amb 15 gols, mentre que la porteria és guardonada habitualment per l’ex del Baix Ter Genís Dalmau (l’equip ha rebut 19 gols en 17 jornades). Un dels noms propis és Josep Molinas, capità, jugador del poble i que va arribar a Primera Catalana amb l’Escala. El quart lloc de la temporada passada, ja amb Batlle a la banqueta, era un símptoma de les aspiracions que tenia el club a curt termini:«Ara que hi som pel tros, volem pujar. Seria històric».