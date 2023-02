El Peralada aconsegueix rascar un punt de la visita al Xevi Ramón, contra un equip que està lluitant per sortir de la zona baixa, gràcies a un gol de Sergi Solans cinc minuts abans d’acabar el partit.

La va tenir el Peralada en més d’una ocasió durant la primera part, trobant-se amb Andrés com a obstacle sota pals i amb un rival molt replegat al darrere i limitant els espais d’atac. El porter local enviava al córner una rematada de cap de Nierga i un xut fort al centre de Varese. Aroca, en canvi, no va poder fer res per aturar un xut des de fora l’àrea a l’escaire de Paredes que posava l’1-0. Sí impedia, però, ampliar més les distàncies en una contra local.

Més enllà del gol, la segona meitat feia pujada pels xampanyers i no seria fins al minut 85 que Sergi Solans aconseguia anotar el gol de l’empat, aprofitant amb un xut creuat una passada en profunditat de Gelmà i la sortida d’Andrés. A l’afegit, Joan Tomàs tindria a tocar el segon, però els xampanyers s’haurien de conformar amb un empat que els permet mantenir-se a les posicions de play-off abans de rebre al Muntanyesa aquesta setmana, un rival directe.