Tots els partits són importants, però un derbi sempre té un al·licient que no tenen altres duels. Aquesta vegada, el derbi gironí de la jornada s'ha quedat a casa (24-14), amb un Sarrià que es va fer gran a la segona meitat i va aconseguir imposar-se, amb deu gols de diferència, a un Bordils que va intentar, sense èxit, retrobar-se amb la victòria després de sis partits sense guanyar.

Iñaki Gutiérrez va ser l'encarregat d'obrir la llauna. Tomàs Estany reclamava el protagonisme visitant (1-1) i després d'un estira-i-arronsa d'ambdós equips, i una doble aturada des dels 7 metres de Moreno, Estany tornava a posar l'empat a 4, just abans d'una altra aturada de mèrit, aquesta vegada amb segell bordilenc. Els gols de Pep Arnau, Adrià Font i Guillem Lozano van decantar momentàniament la balança cap als locals (7-4), però el Bordils tornava a trepitjar fort, amb les accions de Pau Molina i Estany, per igualar el marcador a 7. El duel estava ajustat i tot i marxar al descans a només un punt de distància (9-8), el Bordils no va poder guanyar el pols a la segona part.

Nou minuts va necessitar el Bordils per tornar a veure porteria.Mentrestant, Joan Portulas i Pep Arnau ampliaven distàncies i feien als taurons guanyar confiança (13-8). Guillem Lozano no aconseguia anotar sol davant del porter i, per contra, sí que ho feia Parals (13-10). El Bordils encara tenia opcions, però els amfitrions van picar fort sobre la taula fins a assolir, sense deixar als rivals tornar a celebrar un gol abans, el 18-11, de la mà de David Mariscal. Biosca estava atent i aturava una badada dels seus que podria haver estat un gol fàcil. El partit se li escapava de les mans al Bordils, i tot i suar de valent per intentar enxampar als taurons, amb Sergi Vidal i Carles Pou enfilant el marcador visitant, els de Josep Espar ja havien trobat la tecla. Dos últimes accions d'Iñaki Gutiérrez i Guillem Lozano, després d'un gol d'Oriol Guso pels visitants, sentenciava el 24-14 final.