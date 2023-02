47 adolescents i joves de Banyoles participen actualment al programa Barça activa't que impulsen l'ajuntament i el Futbol Club Barcelona, a través de la Fundació Barça. El programa és fruit del conveni de col·laboració que mantenen el consistori i l'entitat blaugrana i que s'ha renovat aquest migdia. Actualment, s'està portant a terme a Banyoles el programa de la Fundació Futbol Club Barcelona Barça Activa't en el que participen 47 adolescents i joves amb edats compreses entre els 12 i els 18 anys i on s'utilitza la metodologia SportNet, pròpia de la fundació. L'objectiu d'aquest projecte és fomentar grups de joves que impulsin projectes participatius i amb impacte al mateix municipi per afavorir la inclusió social dels joves. Barça Activa't forma part del conveni de col·laboració que mantenen l'Ajuntament de Banyoles i el Futbol Club Barcelona, a través de la Fundació Barça, per a garantir la igualtat d'oportunitats i contribuir a la millora de la vida de nens, nenes i joves, especialment els que es troben en situació de vulnerabilitat, a través de l'esport i l'activitat física.

La renovació del conveni s'ha fet oficial aquest migdia en un acte a l'Ajuntament de Banyoles després de la signatura del document per part de l'alcalde, Miquel Noguer, i el president del FC Barcelona, Joan Laporta. L'alcalde Miquel Noguer s'ha felicitat de «la llarga col·laboració que Banyoles manté amb el Futbol Club Barcelona i a través del qual hem anat impulsant diferents projectes educatius i socials a la nostra ciutat». L'Ajuntament de Banyoles i la Fundació Barça mantenen des de 2008 un conveni de col·laboració per al desenvolupament a Banyoles de diferents programes de l'entitat social. Més de 600 infants i joves de Banyoles han participat en els diferents programes que s'han impulsat des de l'inici de l'acord.

La Fundació Barça té per missió millorar la qualitat de vida dels infants i joves més vulnerables a través de l'educació, la salut i l'esport com a eines per a contribuir a una societat més justa i inclusiva, amb una mirada especial a la igualtat de gènere i a la diversitat en totes les seves formes. Per la seva banda, l'Ajuntament de Banyoles té per objectiu promoure i fomentar l'esport i l'activitat física en el seu vessant més social i com a acció integradora entre tota la ciutadania, en especial en infants i joves per contribuir a la millora de la qualitat de vida.