No li van anar bé les coses aquest dimarts a Sergio Ramos ni al PSG. L'equip parisenc va caure derrotat en l'anada de vuitens de final de la Champions League davant el Bayern de Munic (0-1) i el central espanyol, malgrat protagonitzar un bon partit, va acabar mostrant, en un lleig gest una vegada finalitzat el partit, la tensió que envolta al club, que acumula tres derrotes consecutives i veu perillar la seva participació a Europa.

Va tenir lloc quan els jugadors parisencs es van acostar al fons que ocupen els ultres per a agrair el suport de la graderia durant el partit. En aquest moment, i amb els fotògrafs acostant-se a la zona on es trobaven els futbolistes, el central sevillà va desplaçar amb el colze a un d'ells que estava tirant endarrere i el va trepitjar perquè no el va veure. Amb aquest moviment, un altre fotògraf va aparèixer en escena i xoca sense voler amb Ramos, que se'l va treure de sobre amb una agressiva empenta i posteriorment es va encarar amb ell des de la distància.

Una escena que va sorprendre alguns dels seus companys d'equip, que van observar l'ocorregut amb cara d'estranyesa, i que ha estat molt criticada pels aficionats a les xarxes socials, que estan compartint el vídeo, gravat des de la mateixa graderia, acompanyat de comentaris com a "vergonyós" o "falta humilitat".

Declaracions contradictòries

Posteriorment, el central sevillà va atendre els mitjans de comunicació i es va mostrar trist amb el resultat i l'actitud de l'equip. "A la primera part hem sortit a esperar-los, a la segona vam tenir més espais. El resultat és dolent perquè no hem sabut aprofitar el suport del nostre públic. Ens ha faltat personalitat amb la pilota, hem d'aprendre, no cal conformar-se amb això", va afirmar Ramos, que va deixar una perla que també ha estat ressaltada a xarxes.

.@SergioRamos : "La norma del gol en contra se terminó y esto nos beneficia. Sólo tenemos que hacer un gol para igualar la eliminatoria". #LaCasaDelFútbol #UCL pic.twitter.com/Hzh5rMyJUd — Fútbol en Movistar Plus+ (@MovistarFutbol) 14 de febrero de 2023

"Ens espera una tornada il·lusionant en la qual hem de donar la vida. La norma del gol en contra es va acabar i això ens beneficia. Només hem de fer un gol per a igualar l'eliminatòria", va afegir el defensa, en un comentari poc encertat ja que, en aquest cas, el PSG tindria més opcions de remuntar amb la vella norma del valor doble dels gols fora de casa en cas d'empat.