L'Uni Girona ha confirmat que la lesió que va patir Irati Etxarri contra el València és de gravetat. La jugadora pateix una ruptura del lligament encreuat anterior.

El club ha comunicat l'abast de la lesió mitjançant les xarxes socials on ha informat que "després de realitzar-se aquest matí les proves complementàries pertinents, Irati Etxarri pateix una ruptura aguda de LCA del genoll esquerra".

A més, el club indica que a partir de la setmana se li farà una valoració per part de traumatologia per decidir si cal o no la intervenció quirúrgica.