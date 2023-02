Cinc partits feia que el Garatge Plana Girona no tastava la victòria i molta falta li feia si volia agafar aire en la lluita per la permanència. Els de Ramon Benito van sumar així una victòria clau per continuar sumant punts contra un equip que no s’entreveia fàcil, l’Igualada (1-0).

Després d’haver tingut tres oportunitats seguides, Moi Aguirre era l’encarregat d’anotar l’únic gol del partit, quan encara faltaven 5 minuts per concloure la primera meitat. Poc després, Biel Nadal estava a punt de fer el segon, escapant-se de dos jugadors, per dintre, i gairebé plantant-se sol davant del porter. La bona defensa gironina i un Igualada que no va tenir un dels seus millors dies, va permetre als gironins marxar al descans amb el vent a favor.

Després d’anades i vingudes per ambdós conjunts, i quan quedaven només cinc minuts més de partit, una acció a la cantonada de la pista feia a Aguirre i Riba veure targeta blava i quedar-se amb un 4 contra 4. El Girona tenia l’oportunitat d’enfilar el 2 a 0 de falta directa, però Borja Ramon la va intentar picar per sobre de Torrents i aquest la va aturar. No és precisament el punt fort dels gironins, el tir des de la línia de falta.

L’emoció es mantindria fins al final, i quan quedaven només dos minuts de partit, els àrbitres assenyalaven penal a favor de l’Igualada provocat per Vázquez. Els visitants tenien l’oportunitat perfecta per endur-se l’empat del Pavelló de Palau, però Llaverola, amb la seva seguretat habitual sota pals, aturava amb la cama el llançament de Roger Bars que, al rebot, intentava de nou batre a un Llaverola que no va defraudar.

Aquesta victòria permet als de Ramon Benito preparar amb més comoditat la visita al Caldes la setmana vinent, que ara per ara -abans de jugar contra el Voltregà demà- se situa nou punts per sobre dels gironins.