No ha pogut ser. Les jugadores del GEiEG han lluitat i suat de valent amb la visita del líder, el Viladecans, al Pavelló Lluís Bachs, però han acabat caient per un ajustat 50-54 final. Amb aquesta, les gironines encadenen tres derrotes seguides abans de posar-se a prova, la setmana vinent, contra el Cerdanyola, un rival directe.

El repte era majúscul i les gironines han aprovat amb nota, malgrat la derrota. Un llançament de Gonzalez al primer quart ha marcat el primer empat del partit (10-10), i tot i que les visitants han aconseguit iniciar el segon període amb un 12-18 a favor i arribar, en aquest mateix parcial, a assolir la màxima distància del partit després d’una cistella de Marcelo (14-23), les de Bernat Vivoles no han abaixat la guàrdia en cap moment. L’aportació indispensable de Coma, segellant ella sola un parcial de 6-0, permetia al GEiEG tornar a entrar al partit i situar-se a només 3 punts (20-23). El Viladecans no tardava a dir la seva, però Núria Bagaria tornava a deixar a les gironines a només un punt (29-30). El tercer temps l'utilitzaven les visitants per ampliar el marge, però un parcial de 10-4 a l'inici de l'últim quart -amb les cistelles de Coma, Bagaria, Casamort i Jodar- les tornava a deixar a -1 (49-50) quan faltaven poc més de quatre minuts de partit. Arribaria, però, la reacció del Viladecans i Jodar anotava l'últim punt del partit, de tir lliure, quan encara quedava un minut i mig de joc (54-50).