Irati Etxarri és la gran protagonista del Fontaxou d'aquesta setmana. El pòdcast de bàsquet del Diari de Girona, que en aquesta edició presenten Jordi Roura i Clara Julià, entrevista l'aler-pivot pocs dies després que es fes una greu lesió a València, trencant-se el lligament creuat anterior del genoll esquerre. La jugadora haurà d'estar nou mesos de baixa i avui mateix visita el metge per posar data a l'operació. "No he perdut mai el somriure", assegura, encara emocionada per la rebuda que li va dedicar l'afició de Fontajau diumenge abans del partit contra el Gran Canària. El Fontaxou també repassa el partit contra el Gran Canària i els duels contra Mersin i Perfumerías Avenida d'aquesta setmana.