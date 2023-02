L'Spar Girona necessita una victòria més per ser als quarts de final de l'Eurolliga. No l'ha poguda aconseguir aquesta nit a Fontajau caient a la pròrroga, en un gran partit, contra el Mersin de Roberto Íñiguez (73-75), i tampoc hauria estat definitiva, i l'haurà d'anar a trobar dimecres que ve en territori hostil, a Salamanca, a la pista del Perfumerías Avenida que, casualitats de la vida, també serà el rival a Wüzburg aquest diumenge en partit de lliga. Les castellanes han guanyat avui contra el DVTK (61-70) i arriben als vuit triomfs, un més que l'equip de Bernat Canut. Si demà Sopron i Schio s'imposen, fent valer la lògica, contra Landes i Mechelen, seran faves comptades: l'Uni haurà de vèncer a Salamanca, ni que sigui per un punt (a Fontajau va fer-ho de 26), per ser a la ronda eliminatòria prèvia a la final Four. Tot això després d'una actuació extraordinària aquesta nit a Fontajau, remuntant un partit que perdien de 12 al segon quart, i arribant a la pròrroga, que Gray ha sentenciat a falta de 5 segons amb dos tirs lliures.

El Mersin semblava que donaria poques opcions a un Uni que afeblit per les baixes (Drammeh, Etxarri), ha lluitat d'una manera extraordinària i a la segona part ha igualat el duel, fins i tot s'ha posat per davant, i ha acabat desaprofitant (Sykes) una darrera posessió per guanyar el partit. I això tot i que les turques són, ara per ara, un equip ple de figures i extremadament fiable. Ja no només per la presència de Chelsea Gray o Hayes, sinó que fins i tot Cornelius, que en la seva etapa a Girona aquesta temporada no havia aconseguit destapar-se, amb el Mersin sembla una altra. Les gironines, liderades per Gardner, Sykes i Araújo, han arribat a perdre de 12 abans del descans (26-38 després d'un triple de la base neerlandesa), però han pogut marxar als vestidors 8 avall (37-45) que feia mantenir l'esperança.

L'Uni ha aconseguit mantenir-se al partit a base de fe i tenacitat, dificultant l'atac a les rivals. Amb un partit a 80 o 90 punts hauria sigut impossible. Ha endurit la defensa i al tercer quart ha deixat el Mersin en només 11 punts per tancar el període només sis avall (50-56), i això que havia arribat a posar-se a només 3 (45-48). Per començar el darrer quart l'equip gironí ha fet el 52-56. Hi havia partit. L'Uni s'ha tornat a posar a 3 (54-56) amb un tir lliure de Flores. I Íñiguez, molt enfadat, ha hagut d'aturar el partit quan l'Spar s'ha situat a un (55-56) amb una cistella de Sykes. Faltaven vuit minuts. Gardner, amb tirs lliures, ha posat l'Uni per davant (59-58) a poc més de 5 minuts pel final. S'ha entrat així en un intercanvi de cistelles molt emocionant, amb l'afició de Fontajau entregada amb el seu equip. Gardner ha fet el 64-62 a 3.20 del final i Gray ha respost sobre la botzina (64-64). S'ha entrat al darrer minut amb el partit empatat a 66 i Crvendakic ha convertit un tir lliure a 55 segons (66-67) i Sykes ha empatat en la següent acció (67-67). L'americana ha tingut una darrera posessió per evitar la pròrroga però l'ha errada.

En el temps extra l'Uni ha arribat a guanyar de 3 (70-67) després d'una cistella de Tolo i tot i l'encert de Gray, Gardner ha mantingut per davant les locals. Unes passes d'Araújo ha permés recuperar la pilota al Mersin, que s'ha posat per davant (72-73) en una acció de Williams. Quedava un minut i mig pel final. A 39 segons pel final, i un a sota, Roberto Íñiguez ha rebut una tècnica molt celebrada a Fontajau per haver entrat a la pista. Gardner ha empatat (73-73). Sykes ha fallat l'atac i amb 23 segons tenia pilota l'equip turc. Quan només en quedaven cinc, Sykes ha fet falta sobre Gray, que no ha perdonat des de la línia de tir lliure (73-75). Gardner no ha pogut encistellar per forçar la segona pròrroga i l'Uni ha acabat cedint el partit.