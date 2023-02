L'Olot encarava el partit contra el Formentera amb la voluntat d'encadenar la tercera victòria seguida després d'una ratxa per oblidar -d'onze partits sense guanyar-, i no va deixar marge per dubtes. Els d'Albert Blázquez -que comptaven amb les baixes d'Urri, Mas i Ferran- van aprofitar les baixes dels rivals i les debilitats defensives per dominar el partit de principi a fi i anotar fins a quatre gols.

L'encarregat d'obrir la llauna va ser Valverde amb un gol matiner al minut 5. Després del descans, els garrotxins van agafar embranzida i van anotar tres gols més, de la mà de Buquets, Forgas i Xumetra. Quan quedaven encara deu minuts de partit, Ekiza Hervas ha anotat l'únic gol dels visitants, de penal, per segellar l'1 a 4 final.